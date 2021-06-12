Sağanak yağış sonrası caddeler adeta göle döndü
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Sağanak yağış sonrası caddeler adeta göle döndü

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kayalar - Haberler | Güncel

Sağanak yağış sonrası caddeler adeta göle döndü Etkili olan yağmur ve dolu sonrası birçok cadde sular altında kaldı İstanbul'da öğle saatlerinde aniden etkili olan sağanak yağış ve doluyla beraber birçok cadde sular altında kaldı.

Sağanak yağış sonrası caddeler adeta göle döndü

Etkili olan yağmur ve dolu sonrası birçok cadde sular altında kaldı

İSTANBUL - İstanbul'da öğle saatlerinde aniden etkili olan sağanak yağış ve doluyla beraber birçok cadde sular altında kaldı. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağışa beraber kentin birçok noktasında olan yollar sular altında kaldı. Yenibosna ve Küçükçekmece'de su altında kalan caddelerde araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan ilçede bulunan bir AVM'nin çatı kısmının da etkili olan doluya beraber hasar gördüğü ve yağmur sularının AVM içine katığı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sağanak yağış sonrası caddeler adeta göle döndü
Sağanak yağış sonrası caddeler adeta göle döndü
Sağanak yağış sonrası caddeler adeta göle döndü
Sağanak yağış sonrası caddeler adeta göle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Volkan Kayalar

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