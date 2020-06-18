Sağanak yağış sonrası bodrum katlarını su bastı Kütahya'nın Simav ilçesinde, aralıksız devam eden sağanak yağış sonrası 4 mahalledeki evlerin bodrum katlarını su bastı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, aralıksız devam eden sağanak yağış sonrası 4 mahalledeki evlerin bodrum katlarını su bastı. Öğlen saatlerinde şiddetini artıran yağmur sonrası, ilçenin Fath, Dört Eylül, Hisarardı ve Kekliktepe mahallelerindeki 50 evin bodrum katları ve bahçeleri yağmur suyu ile doldu. Simav Belediyesi ekipleri su basan binalarda su tahliye çalışması başlattı. Alınan bilgiye göre, vatandaşlardan gelen ihbarlara göre ekiplerin çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Simav Belediyesi'ne ait İtfaiye, Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğü'ne ait 60 personelin görev alanındaki çalışmalarına 2 vidanjör, 24 motopomp ve 4 itfaiye aracının katıldığı bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA