Sağanak yağış sele neden oldu: Oltu-Erzurum karayolu ulaşıma kapandı
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Sağanak yağış sele neden oldu: Oltu-Erzurum karayolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Haberler | Güncel

Sağanak yağış sele neden oldu: Oltu-Erzurum karayolu ulaşıma kapandı Erzurum'un Oltu ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 15 dakika süren sağanakta Oltu-Erzurum karayolu bir süreliğine ulaşıma kapandı.

Sağanak yağış sele neden oldu: Oltu-Erzurum karayolu ulaşıma kapandı

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 15 dakika süren sağanakta Oltu-Erzurum karayolu bir süreliğine ulaşıma kapandı. Sağanak yağmur sonrası Oltuya bağlı Başaklı, Kaleboğazı,Ballıca,Erdoğmuş, Zerdenes ve gökçe dere köylerinde birçok ekili ve dikili alanlar zarar gördü.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından önceden uyarısı yapılan sağanak, Oltu ilçesinde saat 16.30 sıralarında başladı. Yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu ve yağış sonrası sel sularının getirdiği çamur ve balçık Erzurum-Oltu karayolunun birçok bölgesinde yolu kapattı. Sağanak sonrası oluşan selin getirdiği balçıkla kapanan yollardaki araçlar daha fazla ilerleyemedi. Sürücüler bir süre yolun ulaşıma açılmasını bekledi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Sağanak yağış sele neden oldu: Oltu-Erzurum karayolu ulaşıma kapandı
Sağanak yağış sele neden oldu: Oltu-Erzurum karayolu ulaşıma kapandı
Sağanak yağış sele neden oldu: Oltu-Erzurum karayolu ulaşıma kapandı
Sağanak yağış sele neden oldu: Oltu-Erzurum karayolu ulaşıma kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın

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