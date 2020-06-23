Sağanak yağış sele neden oldu İZMİR'in Gaziemir ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle dere taşınca çok sayıda evi ve iş yerini su bastı.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle dere taşınca çok sayıda evi ve iş yerini su bastı. Aktepe Mahallesi'nde bulunan dere aşırı sağanak yağış nedeniyle sabah saatlerinde taştı. Birçok iş yeri ve ev sular altında kaldı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. Vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, çok sayıda araçta sular altında kaldı. Şu anda bölgedeki sel sularının durduğu görüldü. Kaynak: DHA