Sağanak yağış sele neden oldu
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Sağanak yağış sele neden oldu

Sağanak yağış sele neden oldu Yahyalı ilçesinde yağmurdan dolayı dere yatağı taşınca ilçede sel baskını meydana geldi Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde etkili olan sağanak yağış, sel baskınlarına neden oldu.

12.06.2020 16:17 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:24

Sağanak yağış sele neden oldu

Yahyalı ilçesinde yağmurdan dolayı dere yatağı taşınca ilçede sel baskını meydana geldi

KAYSERİ - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde etkili olan sağanak yağış, sel baskınlarına neden oldu.

İlçeye bağlı Derebağ mevkiinde öğle saatlerinde yağmur ve dolu yağışı oldu. Yağışın şiddetini arttırmasının ardından, ilçede bulunan dere yatakları taşarak mahallelerde ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Belediye ekipleri de vatandaşların yaralarını sarmak için çalışma başlattı.

Öte yandan, etkili olan dolu yağışı bazı yerleri beyaza bürüdü.

Sağanak yağış sele neden oldu

Kaynak: İHA

Manşet

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