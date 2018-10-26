Sağanak Yağış Nusaybin'de Cadde ve Sokakları Göle Çevirdi

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde dün akşam geç saatlerde 2 saat süren sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirirken, bir çok eve ait bodrum katları ve işyerleri sel suları altında kaldı.

Nusaybin ilçesinde dün akşam geç saatlerde başlayan ve yaklaşık 2 saat süren sağanak yağmur, ilçe merkezinde hayatı felçetti. Sağanak yağmurla birlikte oluşan sel suları, logar kapaklarının tıkanmasıyla birlikte evlerin bodrum katlarını ve işyerlerini su altında bıraktı. Müstakil evlerin bahçe ve avluları da sel suları ile dolarken, vatandaşlar MARSU ve itfaiyeden yardım istedi. Gece geç saatlere kadar MARSU ve itfaiye ekipleri, vatandaşların ev ve işyerlerine dolan suları iş makinesi, vidanjör ve arazöz yardımıyla tahliye etmeye çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sağanak yağmur

-Evlere dolan sel suları

-Sokakta biriken sular

-Evlerinden damından, su borusundan akan sular

-Biriken sel suları içerisinden geçen araçlar

-Evlerinden çıkamayan vatandaşlar

-Biriken su nedeniyle evlerinden çıkamayan ve kapıda bekleyenler

-Bazı vatandaşlar evlerinde biriken suları kovalarla tahliye etmeye çalışmaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),

(Tür: Yurt)