Sağanak Yağış Nedeniyle Yol Ulaşıma Kapandı - Tekirdağ
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Sağanak Yağış Nedeniyle Yol Ulaşıma Kapandı - Tekirdağ

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sağanak yağış nedeniyle iki mahalle arasındaki yol ulaşıma kapandı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sağanak yağış nedeniyle iki mahalle arasındaki yol ulaşıma kapandı.

Yaklaşık iki gündür etkili olan sağanak ve yüksek kesimlerdeki suların Buzağcı ve Büyük Karakarlı mahallelerine ulaşması sonucu iki mahalle arasındaki yol ulaşıma kapandı.

Buzağcı Mahallesi muhtarı Nazmi Gündoğdu, sağanak yağış nedeniyle Büyük Karakarlı ve Buzağcı mahalleleri arasındaki yolun ulaşıma kapandığını söyledi.

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