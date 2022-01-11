Sağanak yağış nedeniyle evi su bastı, itfaiye suyu tahliye etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sağanak yağış nedeniyle evi su bastı, itfaiye suyu tahliye etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da sağanak yağış nedeniyle bir müstakil evin avlusunu su bastı.

Adana'da sağanak yağış nedeniyle bir müstakil evin avlusunu su bastı. Evin avlusundaki suyu itfaiye ekipleri tahliye etti.

Adana'da sağanak yağış nedeniyle bir müstakil evin avlusunu su bastı. Evin içerisine kadar dolan su itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle bir müstakil evin avlusunu su bastı. Evde tek yaşayan bir kadın durumu polisi bildirerek yardım istedi. Su basan eve gelen polis ise olayı itfaiye ekiplerine bildirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, avludaki ve evin içinde dolan suyu tahliye etti. Daha sonra evde tek yaşayan kadın dışarı çıkarıldı. - ADANA

Sağanak yağış nedeniyle evi su bastı, itfaiye suyu tahliye etti

Sağanak yağış nedeniyle evi su bastı, itfaiye suyu tahliye etti

Sağanak yağış nedeniyle evi su bastı, itfaiye suyu tahliye etti

Sağanak yağış nedeniyle evi su bastı, itfaiye suyu tahliye etti

Sağanak yağış nedeniyle evi su bastı, itfaiye suyu tahliye etti

Sağanak yağış nedeniyle evi su bastı, itfaiye suyu tahliye etti

Sağanak yağış nedeniyle evi su bastı, itfaiye suyu tahliye etti

İnşaatta düşen kızın boğazına demir çubuk saplandı

İnşaatta düşen kızın boğazına demir çubuk saplandı

 Göreve giden itfaiye aracı devrildi, 4 personel hayatını kaybetti

Göreve giden itfaiye aracı devrildi, 4 personel hayatını kaybetti

 Çığlık seslerine koştular! Elektrik akımına kapılan anne ve oğlu yaşamını yitirdi

Çığlık seslerine koştular! Elektrik akımına kapılan anne ve oğlu yaşamını yitirdi

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title