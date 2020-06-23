Sağanak yağış nedeniyle Küçüksu Deresinden boğaza çamur aktı İstanbul'da etkili olan yoğun yağış nedeniyle Küçüksu Deresinden İstanbul Boğazına çamur aktı.

İstanbul'da etkili olan yoğun yağış nedeniyle Küçüksu Deresinden İstanbul Boğazına çamur aktı. Çamur akan Küçüksu Deresi ve boğaz drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da beklenen sağanak yağış bazı bölgelerde etkisini gösteriyor. İstanbul boğazına doğru akan Küçüksu Deresinde, yoğun yağış nedeniyle çamur aktı. Çamurlu su dereden boğaza akarak denizde kahverengi görüntü oluşmasına sebep oldu. Küçüksu Deresinden akan yoğun çamurlu suyun boğazda oldukça yayıldığı görüldü.

Küçüksu Deresinden İstanbul Boğazına akan çamur drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA