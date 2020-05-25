Sağanak yağış nedeniyle apartmanın istinat duvarı çöktü Sağanak yağış nedeniyle apartmanın istinat duvarı çöktü Batman'da etkili olan sağanak yağış nedeni ile bir apartmanın istinat duvarı çöktü.

Sağanak yağış nedeniyle apartmanın istinat duvarı çöktü

BATMAN - Batman'da etkili olan sağanak yağış nedeni ile bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış kentte hayatı durma noktasına getirdi. Sağanak yağış nedeni ile Tilmerç Mahallesinde bulunan bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bina sakinleri geçtiğimiz aylarda da istinat duvarlarının çöktüğünü söyledi. Apartman yöneticisi Süleyman Ata, yağmur suları nedeni ile iki kış üst üste istinat duvarlarının yıkıldığını söyledi. Ata, "Geçen sene yıkıldığında Belediye müracaat ettik. Yol asfaltlamasından dolayı mazgallar kapatıldı, yağmur sularının hepsi apartmanın bahçesine geliyor. Aşırı yağışlar toprağı yumuşatıp istinat duvarını yıkıyor. Geçen sene büyük bir faciadan dönüldü. Defalarca Batman Belediyesine müracaat ettik bir netice alamadık ve kendi imkanlarımızla bu duvarı tekrardan yaptık. Bu sefer de suyun gidiş yönü olmadığından dolayı sular istinat duvarımızın bulunduğu yöne geldi ve yıkılmasına neden oldu. Çocuklar bahçede oynuyorlar, Allah'tan sokağa çıkma yasağı var büyük bir faciadan dönüldü. Biz apartman sakinleri olarak kime derdimizi anlatalım. Belediye gidiyoruz netice alamıyoruz. Kime gidelim kime başvuralım derdimize kim çare bulacaktır. Bu görünen manzara Batman'a yakışan bir durum değildir. Yetkililer sesimizi duysun bu duruma çare bulunsun. Yanlış asfaltlamadan dolayı daha ne kadar zarar göreceğiz, Batman Belediyesi binamızın yıkılmasını mı bekliyor" dedi.

Kaynak: İHA