Sağanak yağış nedeni ile Habur Çayının debisi yükseldi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Sağanak yağış nedeni ile Habur Çayının debisi yükseldi - Haber
Beytüşşebap, Şırnak

Sağanak yağış nedeni ile Habur Çayının debisi yükseldi

Sağanak yağış nedeni ile Habur Çayının debisi yükseldi Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Habur Çaynın debisi yükseldi.

19.03.2020 23:24 | Son Güncelleme: 19.03.2020 23:25
Sağanak yağış nedeni ile Habur Çayının debisi yükseldi

Sağanak yağış nedeni ile Habur Çayının debisi yükseldi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Habur Çaynın debisi yükseldi. Çay kenarında ahırları bulunan vatandaşlar, hayvanlarını tahliye etti.

Beytüşşebap'ta havaların ısınmasıyla beraber karların eridiği yüksek rakımlı yaylalardan gelen sular Habur Çayının debisini yükseltti. Yeşilöz köyü, Kato Dağı ve Hale Yaylasından gelen kar suları Habur Çayının taşmasına neden oldu. Çayın taşması Bolağaç, Mutluca, Ayvalık, Başaran ve Günyüzü köylerini etkiledi. Köylülere ait dere kenarlarında bulunan ahırlar tedbir amaçlı boşaltıldı.

Erkan Gökçe isimli vatandaş, çayın debisinin her yıl bu dönemler arttığını söyledi. Gökçe, "Yıllardır hep böyle oluyor. Akrabalarımız dere kenarındaki ahırlardaki hayvanları tedbir amaçlı boşaltıyor. Bir saat şiddetli bir yağış olursa hemen debisi yükseliyor. Keçilerimiz için köyün çıkışında yaptığımız köprüleri de kaldırmak zorunda kaldık yoksa su çoktan götürmüş olacaktı. Dikkatli olmalıyız. Herkese özellikle çocuklarına dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatmak istiyorum" dedi.

Sağanak yağış nedeni ile Habur Çayının debisi yükseldi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Sağanak yağış nedeni ile Habur Çayının debisi yükseldi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Bakan Koca sağlıkçılar için çağrı yaptı: 3 gün sürdürelim Haber
Bakan Koca sağlıkçılar için çağrı yaptı: 3 gün sürdürelim
Fransız doktorlar, korona tedavisinde işe yarayan ilacın ismini açıkladı Haber
Fransız doktorlar, korona tedavisinde işe yarayan ilacın ismini açıkladı
Gün gün nasıl ortaya çıkıyor? İşte koronavirüs semptomlarının seyri Haber
Gün gün nasıl ortaya çıkıyor? İşte koronavirüs semptomlarının seyri
ABD, korona alarmını 4. seviyeye yükseltti: Ülkeye dönün Haber
ABD, korona alarmını 4. seviyeye yükseltti: Ülkeye dönün
Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt verdi Haber
Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt verdi
Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs test sonucu belli oldu Haber
Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs test sonucu belli oldu
İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı
İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı
İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı
Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak
Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç: Futbolcular maça çıkmak istemiyor
Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç: Futbolcular maça çıkmak istemiyor
Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek
Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir
Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir
Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti
Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti
Amerika'dan gelen Derya Uluğ, kendisini evde karantinaya aldı
Amerika'dan gelen Derya Uluğ, kendisini evde karantinaya aldı
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Evde kalın' çağrısının ardından İstanbul'da yollar boş kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Evde kalın" çağrısının ardından İstanbul'da yollar boş kaldı
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti
Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi
Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi
İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu
İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi
Yusuf Günay'dan liglerin ertelenmesi kararına destek
Yusuf Günay'dan liglerin ertelenmesi kararına destek
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı
Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti
Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Faik Öztrak Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Rita Wilson Şeyma Subaşı Defne Samyeli
Spor Falcao Okan Buruk Bülent Uygun Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Futbol Futbolcu Vatandaş
Şu an buradasınız: Sağanak yağış nedeni ile Habur Çayının debisi yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 23:50:06. #1.15#
title