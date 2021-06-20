Sağanak yağış, Nazilli'de su baskınına yol açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sağanak yağış, Nazilli'de su baskınına yol açtı

Sağanak yağış, Nazilli'de su baskınına yol açtı
Demirören Haber Ajansı / Murat Gürkan - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde sağanak yağmurun ardından su baskını meydana geldi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde sağanak yağmurun ardından su baskını meydana geldi. Yüksek kesimlerden gelen sel suları nedeniyle dere taştı, evler ve tarlalar su altında kaldı.

Nazilli'ye 18 kilometre mesafede, dağ yamacında yer alan kırsal Bağcıllı Mahallesi, sağanak yağmur nedeniyle yüksek kesimlerden akan yağmur sularının etkisi altında kaldı. Yaklaşık 1 saat süren sağanağın ardından yüksek kesimlerden akan sular, Bağcıllı mahallesinden geçen derenin taşmasına yol açtı. Çamur halinde akan taşkın nedeniyle sokaklardaki parke taşları söküldü, önüne kattığı motosiklet, traktör kasası ve arazi araçlarını sürükledi. Ekili alanlar su altında kalırken, ev ve işlerlerinin zemin katlarını da su baskı. 

Sağanak sırasında evlerinden çıkamayan vatandaşlar, yağmurun dinmesiyle, hayvanlarının, tarlalarının ve araçlarının yanına gitti. Baskının ardından Nazilli Belediyesi ekipleri ve iş makinaları temizlik çalışması başlattı.Bağcıllı Mahallesi Muhtarı Hasan Güler, ilk belirlemelere göre can kaybının yaşanmadığı belirtirken, "Yaklaşık 1 saatlik yağışta, her şey alt üst oldu. Geçen yıl da benzer bir olay yaşadık. Şimdi ne zarar var onu tespit etmeye çalışıyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Arzu Ay ise geçen yıl da su taşkınının yaşandığını belirterek, "Her yağışta sel baskını yaşıyoruz. Bu yıl da yaşandı, can kaybı olmadan bu baskınlara karşı bir önlem alınsın" diye konuştu.


Sağanak yağış, Nazilli'de su baskınına yol açtı
Sağanak yağış, Nazilli'de su baskınına yol açtı
Sağanak yağış, Nazilli'de su baskınına yol açtı
Sağanak yağış, Nazilli'de su baskınına yol açtı
Sağanak yağış, Nazilli'de su baskınına yol açtı
Sağanak yağış, Nazilli'de su baskınına yol açtı
Sağanak yağış, Nazilli'de su baskınına yol açtı
Sağanak yağış, Nazilli'de su baskınına yol açtı
Sağanak yağış, Nazilli'de su baskınına yol açtı
Sağanak yağış, Nazilli'de su baskınına yol açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Gürkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Angela Merkel Devlet Bahçeli Vladimir Putin Emmanuel Macron
Magazin Emel Sayın Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Aytaç Kara Ozan Tufan Fatih Terim Nihat Özdemir Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sağanak yağış, Nazilli'de su baskınına yol açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 20:13:08. #1.15#

title