Sağanak yağış Kula'da hayatı olumsuz etkiledi
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Sağanak yağış Kula'da hayatı olumsuz etkiledi

İhlas Haber Ajansı / Hasan Yiğen - Haberler | Güncel

Sağanak yağış Kula'da hayatı olumsuz etkiledi Sokaklar göle döndü, vatandaşlar isyan etti; "Deniz ayağımıza geldi" Manisa'nın Kula ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak yağış Kula'da hayatı olumsuz etkiledi

Sokaklar göle döndü, vatandaşlar isyan etti; "Deniz ayağımıza geldi"

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin bazı sokakları göle dönerken, esnaf ve vatandaşlar ev ve iş yerlerini su basmaması için sokak üzerindeki mazgalları kendi imkanları ile temizledi.

Kula'da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman dolu ile karışık yağan yağış, ilçenin bazı sokaklarını göle çevirdi. Esnaf ve vatandaşlar ev ve işyerlerini su basmaması için sokaklardaki mazgalları kendi imkanları ile temizleyerek biriken suyu tahliye ederken, yetkililere de isyan ettiler. Bazı vatandaşlar, her yağmurda aynı çileyi çektiklerini dile getirerek; "Bu yaz denize gitmemize gerek kalmadı" sözleri ile sitem etti.

Her yağmur sonrası sıkıntı yaşadıklarını belirten Mehmet Ali Ağaşçıoğlu, "10-15 dakika süren şiddetli bir yağmur yağdı. Biz Bey Mahallesi 8 Sokak sakinleri olarak her yağışta bu çileyi çekmekteyiz. Seçim öncesi aday olan tüm siyasiler, bu sorunu çözeceğiz diyorlar. Fakat gördüğünüz gibi yıllardır bu sorun çözülmüş değil. Oy istediğiniz vatandaşlar olarak, bizler bu sıkıntıdan bir an önce kurtulmak istiyoruz" dedi.

Sağanak yağış Kula'da hayatı olumsuz etkiledi
Sağanak yağış Kula'da hayatı olumsuz etkiledi
Sağanak yağış Kula'da hayatı olumsuz etkiledi
Sağanak yağış Kula'da hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Yiğen

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