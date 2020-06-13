Sağanak yağış kaza getirdi: 3 yaralı Sağanak yağış kaza getirdi: 3 yaralı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sağanak yağış sırasında kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan otomobil şarampole savruldu.

Sağanak yağış kaza getirdi: 3 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sağanak yağış sırasında kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan otomobil şarampole savruldu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara - Keşan yolu üzeri Edirne İl Sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Keşan istikametine seyreden Yasin Zorba yönetimindeki 34 SD 8624 plakalı otomobil, sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı.

Yaralılar Keşan'a sevk edildi

Şarampole savrulan araçta sürücü ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA