Sağanak yağış izmir'i olumsuz etkiledi

25.09.2019 05:34

METEOROLOJİ'den yaptığı uyarıların ardından, İzmir'de gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle kentin birçok noktasında ev ve işyerlerini su basarken, trafikteki çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ege Bölgesi için yaptığı sağanak yağış uyarılarının ardından, gece saatlerinde başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış İzmir'de hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle kentteki birçok ev ve işyerini su bastı. Su baskınları nedeniyle birçok evde ve iş yerinde hasar meydana geldi. Mağdur olan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirirken kendi imkanları ile evlerindeki suları tahliye etti. Trafikteki çok sayıda araç da yolların göle dönmesi nedeniyle mahsur kaldı.

Ayrıca, etkili olan sağanak yağış nedeniyle Şehit Şakir Özgan Polis Merkezi'nde de su baskını yaşandı. Görevli polis memurları, itfaiye ekipleri gelinceye kadar kendi imkanları ile polis merkezinin içinde ve bahçesindeki suyu tahliye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yollardan görüntü

-Dondurma dolabından görüntü

-Evlerden görüntü

-Karakoldan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

Kaynak: DHA