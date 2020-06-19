Sağanak yağış İstanbul'u felç etti
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Sağanak yağış İstanbul'u felç etti

Şiddetli sağanak yağış İstanbul'u adeta felç etti.

Sağanak yağış İstanbul'u felç etti
19.06.2020 15:24 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:12

Şiddetli sağanak yağış İstanbul'u adeta felç etti. Bağcılar ve Bahçelievler'de yollar göle dönerken, çöp konteynerleri caddede sürüklendi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu. Bağcılar ve Bahçelievler'de yollar adeta göle döndü. Yağmur suları nedeniyle ara sokaklarda baskınlar oluştu. Caddelerde biriken sular araç sürücülerine ve vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Yenibosna'da bir çöp konteynerinin caddede sürüklendiği görülürken, Bağcılar'da ise dereyolu su altında kaldı. İstanbul'da sağanak yağış etkisini sürdürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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