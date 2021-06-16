Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
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Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay - Haberler | Yerel

- Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Samsun'un Bafra ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

- Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle yollarda rögarlar taştı, biriken sular sürücülere zor anlar yaşadı.

Akşam üzeri başlayan sağanak hayatı felç etti. Yağış nedeniyle rögarlar taştı, bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Akşam üzeri aniden bastıran ve şiddetli yağan yağmur nedeniyle eski Şube Caddesi, Gençlik Caddesi ve Beşyol mevkisinde göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı apartmanların bodrum katları suyla doldu. Yağmurun hafiflemesiyle birlikte SASKİ ekipleri çalışma başlattı.

Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay

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