Samsun'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Samsun'da saat 14.30 sıralarında rüzgarın ardından başlayan şiddetli yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Vatandaşlar, bastıran ani sağanak yağış sonrasında kaçışmaya başlayarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Şiddetli rüzgarın da etkili olduğu sağanak sırasında bazı yerlerde küçük çaplı su birikintileri oluştu. Sağanak yağış yaklaşık 30 dakika sürdükten sonra yerini güneşe bıraktı.

(İHA)

Kaynak: İHA