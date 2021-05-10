Sağanak yağış gece boyunca etkili oldu
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Sağanak yağış gece boyunca etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / SERKAN AKGÜN - Haberler | Güncel

Sağanak yağış gece boyunca etkili oldu Iğdır'da şimşekler geceyi aydınlattı Iğdır'da etkili olan yağışlar sonrası çakan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi.

Sağanak yağış gece boyunca etkili oldu

Iğdır'da şimşekler geceyi aydınlattı

IĞDIR - Iğdır'da etkili olan yağışlar sonrası çakan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi.

Iğdır kent merkezinde ikindi saatlerinden itibaren yağmaya başlayan yağmur giderek etkisini arttırdı. Özellikle akşam saatlerinde şiddetini arttıran yağmura gök gürlemesi ve geceyi aydınlatan şimşekler eşlik etti. Yağmurun yağdığı esnada gök gürlemesiyle beraber çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Aralıksız yağan gök gürültülü sağanak yağış sahur vaktine kadar devam ederken sahur sonrası etkisini yitiren yağmurdan geriye ise cadde ve meydanlarda oluşan su birikintileri kaldı.

Sağanak yağış gece boyunca etkili oldu
Sağanak yağış gece boyunca etkili oldu
Sağanak yağış gece boyunca etkili oldu
Sağanak yağış gece boyunca etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN AKGÜN

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