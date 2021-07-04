Sağanak yağış etkili oldu: Dere taştı, köy yolu kapandı
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Sağanak yağış etkili oldu: Dere taştı, köy yolu kapandı

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Haberler | Güncel

Sağanak yağış etkili oldu: Dere taştı, köy yolu kapandı Amasya'da etkili olan sağanak nedeniyle Suluova ilçesinde bulunan bir derede taşkın meydana geldi.

Sağanak yağış etkili oldu: Dere taştı, köy yolu kapandı

AMASYA - Amasya'da etkili olan sağanak nedeniyle Suluova ilçesinde bulunan bir derede taşkın meydana geldi.

İlçeye bağlı Kerimoğlu Köyü'nde Kumluk deresi taştı. Hızla akan sular nedeniyle köyün ilçe merkezine ulaşımını sağlayan yol adeta nehre döndü.

Akan suları endişeyle izleyen köy sakinlerinden Hakan Şeker, ekili arazilerde zarara yol açan sel sularının halkın ve yetiştirdikleri canlıların yaşamını tehdit ettiğini söyledi. Yılmaz Keten de her yıl taşkın yaşanan derenin ıslah edilmesini istedi.

Sağanak yağış etkili oldu: Dere taştı, köy yolu kapandı
Sağanak yağış etkili oldu: Dere taştı, köy yolu kapandı
Sağanak yağış etkili oldu: Dere taştı, köy yolu kapandı
Sağanak yağış etkili oldu: Dere taştı, köy yolu kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik

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