Sağanak yağış Düzce'de etkili oldu
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Sağanak yağış Düzce'de etkili oldu

DÜZCE (İHA) – Düzce'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kent genelinde etkili oldu.

Sağanak yağış Düzce'de etkili oldu
12.09.2020 19:36 | Son Güncelleme: 12.09.2020 19:41

DÜZCE (İHA) – Düzce'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kent genelinde etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Düzce için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kent genelinde etkili oldu. Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Yapılan uyarıda sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım gibi etkenlere de dikkat çekildi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, dükkanların önündeki gölgeliklerle sığındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre sağanak yağış 13 Eylül Pazar günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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