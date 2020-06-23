Sağanak yağış Düzce'de etkili oldu
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Sağanak yağış Düzce'de etkili oldu

DÜZCE(İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası Düzce'de sağanak yağış etkili oldu.

Sağanak yağış Düzce'de etkili oldu
23.06.2020 15:56 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:29

DÜZCE(İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası Düzce'de sağanak yağış etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Düzce için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış kent genelinde etkili oldu. Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Yapılan uyarıda sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım gibi etkenlere de dikkat çekildi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, dükkanların önündeki gölgeliklerle sığındılar.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre sağanak yağış akşam saatlerine kadar etkisini sürdürecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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