Sağanak Yağış Çiftçinin İşini Zorlaştırdı

Muş'ta geçimlerini çiftçilik yaparak kazanan vatandaşlar, bir süre önce etkili olan sağanak yağıştan dolayı traktörlerini tarlaya sokamayınca pancarı elle sökmek zorunda kaldı.



Gelişen teknolojiyle birlikte tarım aletlerini kullanarak hasat yapan Muşlu çiftçiler, yağmur nedeniyle oluşan çamurdan dolayı tarlaya traktör sokamayınca pancarı elle sökmekte bir hayli zorlandı. Merkeze bağlı Kumluca köyünde pancar ekimi yapan çiftçi Necdet Ekin, teknolojiyle birlikte tarım aletleri ve ekipmanlarının gelişmesiyle şeker pancarı üretiminde bir ayda yapılan hasadı bir günde tamamladıklarını söyledi. Geçen hafta etkili olan yağmurdan dolayı tarlalarda oluşan çamur nedeniyle traktörlerin tarlaya giremediğini ifade eden Ekin, "Traktörlerin tarlaya girip pancarı sökmesi mümkün değil. Traktör arkasına takılan pancar sökme makinesiyle günde ortalama 40-50 dekarlık alanda pancar hasadı gerçekleştirirdik. Ancak tarlanın çok çamurlu olmasından dolayı işçi tutarak elle söküm yapıyoruz. Bu da gecikmeye neden olmaktadır. Kar yağmadan pancarı bitirip fabrikaya teslim etmemiz gerekiyor. Aksi halde kar altında kalacak. Bu yöntemle günde 2 dönüm pancar söküyoruz" dedi - MUŞ