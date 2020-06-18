Sağanak yağış Bursa'da hayatı felç etti
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Sağanak yağış Bursa'da hayatı felç etti

Sağanak yağış Bursa'da hayatı felç etti Bursa'da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi.

18.06.2020 20:28 | Son Güncelleme: 18.06.2020 21:07

Sağanak yağış Bursa'da hayatı felç etti

BURSA - Bursa'da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Araçlar güçlükle ilerlerken, bazı ev, işyerleri, hastane ile metro istasyonlarını su bastı.

Bursa Valiliği, son değerlendirmelere göre, gök gürültülü sağanak yağışların Bursa ve çevresinde yerel olarak kuvvetli olacağının değerlendirileceğini açıkladı. Valilik, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu hadisesine karşı vatandaşları uyardı.

Valilik 11.30 ile 18.00 saatleri arasında sağanak yağış ve fırtınaya karşı uyarırken, öğle saatlerinde beklenen yağış gerçekleşti.

Şehir merkezinde gök gürültülü sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Şehreküstü Metro İstasyonu ile çatı altlarına sığınan vatandaşlar yağmurun dinmesini bekledi. Metro istasyonunu su basarken, görevliler anında müdahale ederek suları tahliye etti. Özel Aritmi Osmangazi Hastanesi'ni de su bastı. Görevliler burada da canla başla çalışarak suyu tahliye etti.

Bazı caddeler ile Bakırcılar Çarşısı da yoğun yağıştan nasibini aldı. Buradaki esnaflar da suları tahliye etmeye çalıştılar.

Yağış sebebiyle duraklara sığınan vatandaşlar ise güçlükle otobüslere binebildi. Şehir merkezinde de trafik akışı güçlükle sağlandı.

Sağanak yağış sebebiyle şehrin bir çok noktasında trafik akışı kilitlenirken, yağışın akşam saatlerine kadar etkili olacağı öğrenildi.

Sağanak yağış Bursa'da hayatı felç etti

Kaynak: İHA

Manşet

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