Sağanak yağış bahçeleri su altında bıraktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Sağanak yağış bahçeleri su altında bıraktı - Haberler
Beytüşşebap, Şırnak, Güncel, Haber

Sağanak yağış bahçeleri su altında bıraktı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bahçe ve tarlalar sular altında kaldı.

23.04.2020 10:44 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:44
Sağanak yağış bahçeleri su altında bıraktı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bahçe ve tarlalar sular altında kaldı.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde dün akşamdan beri etkili olan sağanak yağış sonrası Habur Çayının debisi yükseldi. Dere kenarında bulunan bağ, bahçe ve ahırlar sular altında kaldı. Suların çekilmesiyle beraber çamur ve çöp yığını olan bahçeler kullanılmaz hale geldi.

Lezgin Temel isimli vatandaş, yıllardır aynı sorunu yaşadıklarını söyledi. Yetkililere seslenerek köylerinden geçen dere yatağına istinat duvarı yapılmasını isteyen Temel, "Yıllardır bu çileyi çekiyoruz her yıl nisan ayında böyle oluyor. Tüm bahçemiz gitti, çöp, moloz ve çamurla doldu. Sadece ben değil dere yatağında bulunan tüm bahçelere zarar verdi. Yetkililerimize sesleniyorum, köyümüzde her iki tarafa duvar örülse böyle olmaz" dedi.

Başaran köyü muhtarı Ramazan Gökçe ise, "Yetkililere haber verdik, ama sonuç alamıyoruz. Çok mağdur olduk köylüler olarak bir an önce bu dere yatağına bir çözüm bulunsun. Her yıl bu sel meydana geliyor" diye konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim Haberler
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var Haberler
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var
Harvard profesörü korona sayesinde 5 milyon dolarını 800 milyon dolar yaptı Haberler
Harvard profesörü korona sayesinde 5 milyon dolarını 800 milyon dolar yaptı
3 gün daha sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Son kararı Erdoğan verecek Haberler
3 gün daha sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Son kararı Erdoğan verecek
Petrol fiyatlarının dibe vurmasının ardından benzin ve motorine dev indirim geldi Haberler
Petrol fiyatlarının dibe vurmasının ardından benzin ve motorine dev indirim geldi
388,8 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386,6 liradan işlem görüyor
388,8 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386,6 liradan işlem görüyor
Kovalamacanın ardından polise yakalanan şahıs: Eşcinselim, kaçırıldım
Kovalamacanın ardından polise yakalanan şahıs: Eşcinselim, kaçırıldım
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim
Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı
Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı
İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu
İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çiziyor
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çiziyor
Özel hastanelerin koronavirüs testi oyunu: Test bedava, kıyafet 120 TL
Özel hastanelerin koronavirüs testi oyunu: Test bedava, kıyafet 120 TL
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti
Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sahte izin belgesi düzenleyenlere operasyon düzenlendi
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sahte izin belgesi düzenleyenlere operasyon düzenlendi
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
Koronavirüse yakalanan genç kadından karantina odası yorumu: 5 yıldızlı otel gibi
Koronavirüse yakalanan genç kadından karantina odası yorumu: 5 yıldızlı otel gibi
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, 'Kızım istismara uğradı' diye şikayette bulunmuş
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi
İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin
İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi
Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek
Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler oluşturdu
Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler oluşturdu
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Berat Albayrak Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kutsi Deniz Seki Serdar Ortaç Muazzez Abacı
Spor Selçuk İnan Lionel Messi Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Nisan Ramazan 23 Nisan
Şu an buradasınız: Sağanak yağış bahçeleri su altında bıraktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 11:57:46. #1.15#
title