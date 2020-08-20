Sağanak yağış Arnavutköy'de yolları göle çevirdi Sağanak yağış Arnavutköy'de yolları göle çevirdi İstanbul'da güne şiddetli sağanak yağışla başlayan Arnavutköy'de yollar göle döndü.

Sağanak yağış Arnavutköy'de yolları göle çevirdi

İSTANBUL - İstanbul'da güne şiddetli sağanak yağışla başlayan Arnavutköy'de yollar göle döndü. Araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Meteorolojinin İstanbul'da sağanak yağış uyarılarının ardından bugün sabah saatlerinde Arnavutköy'de sağanak yağış etkili oldu. Yağışın etkisiyle birlikte Arnavutköy'ün bir çok mahallesinde yollar göle döndü sürücüler zor anlar yaşadı. O anlar vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA