Sağanak yağış ana arterleri göle çevirdi

Samsun'da şiddetli yağmur şehir merkezinde ana arterleri göle çevirdi.

Samsun'da şiddetli yağmur şehir merkezinde ana arterleri göle çevirdi.

Samsun'da saat 11.00 gibi başlayan sağanak, etkisini giderek artırdı. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur, şehrin bazı noktalarında hayatı felç etti. Bulvarlar ve bazı caddeler sağanağın etkisiyle göle döndü. Bazı araçlar yarıya kadar gelen suda gitmekte zorluk çekerken, yolda kalan araçlar ise vatandaşların yardımıyla kenara itildi.

Yağmur sularının meydana yol açtığı mağduriyetten şikayet eden Canik ilçesi Belediye Evleri Mahallesi sakinleri ve şoförler, "Kısa süreli etkili yağmur yağdı. Yollarımız göle döndü. Dükkanlarımızın içine su doldu. Yetkililerden bir an önce mağduriyetimizin gidermesini istiyoruz" dedi.

Büyükşehir, SASKİ ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, göle dönen yolları eski haline getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Samsun'da dün de etkili olan sağanak bazı yerlerde yine aynı görüntülerin yaşanmasına neden olmuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı