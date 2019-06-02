Sağanak yağış

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle bayram hazırlığı yapan esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı

İlçede bayram üstü yoğunluk yaşayan ve malzemelerinin bir çoğunu dışarıda sergileyen esnaf, ani bastıran sağanağa hazırlıksız yakalandı.

Bayram alışverişine çıkan vatandaşların da etkilendiği yağışta, yollarda geniş su birikintileri oluştu. Sürücüler yağış nedeniyle trafikte ilerlemekte zorlandı.

Öte yandan yağış, ilçedeki çiftçilerin yüzünü güldürdü. 1700 rakımlı geniş ovasıyla bilinen Eleşkirt'te etkili olan sağanak, yaklaşık 20 gün önce şeker pancarı, buğday, arpa, mısır gibi ürünleri eken çiftçileri sevindirdi.

Çiftçi Volkan Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bekledikleri yağışın gelmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Yağmur sonunda geldi. Aniden bastırdı, buraya sığınmak zorunda kaldım fakat çok iyi oldu. Çünkü tarımla uğraşıyoruz. Yağan yağmur toprağa can verecek." dedi.

Kaynak: AA