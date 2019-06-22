Sağanak ve sel

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak, sele neden oldu.

Sağanak nedeniyle dere yataklarının taşması sonucu 15 Temmuz Meydanı ve Mehmet Türkmenoğlu Caddesi sular altına kaldı.

Bazı evlere ve bahçe duvarlarına zarar veren sel sularına, Yahyalı Belediyesi ekipleri tarafından iş makineleriyle müdahale edildi.

Sağanak sonrasında ilçedeki bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı.

Kaynak: AA