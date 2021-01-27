Sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu
27.01.2021 09:49 | Son Güncelleme: 27.01.2021 09:54
Caddeden görünüm Seyir halindeki araçlar Rüzgardan sallanan ağaçlar Şemsiye ile güçlükle yürüyen vatandaşlar Durakta otobüs bekleyen vatandaş ANTALYA - Antalya'da etkili olağan sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Caddeden görünüm
Seyir halindeki araçlar
Rüzgardan sallanan ağaçlar
Şemsiye ile güçlükle yürüyen vatandaşlar
Durakta otobüs bekleyen vatandaş ANTALYA - Antalya'da etkili olağan sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş