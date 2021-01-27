Sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu
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Sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu

27.01.2021 09:49 | Son Güncelleme: 27.01.2021 09:54

Caddeden görünüm Seyir halindeki araçlar Rüzgardan sallanan ağaçlar Şemsiye ile güçlükle yürüyen vatandaşlar Durakta otobüs bekleyen vatandaş ANTALYA - Antalya'da etkili olağan sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Caddeden görünüm

Seyir halindeki araçlar

Rüzgardan sallanan ağaçlar

Şemsiye ile güçlükle yürüyen vatandaşlar

Durakta otobüs bekleyen vatandaş ANTALYA - Antalya'da etkili olağan sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu
Sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu
Sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu
Sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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