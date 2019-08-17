Sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (2)

17.08.2019 18:03

Sakarya'da etkili olan sağanak sebebiyle D-100 karayolunun Sakarya kesiminde trafik aksadı.

Kente genelinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle D-100 kara yolu istanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Yükseklerden gelen su birikintileri nedeniyle karayoluna yakın noktada bulunan bazı evlerin bahçelerinde su birikintileri meydana geldi, tarlalar su altında kaldı.

Arifiye ilçesinde ağaç devrildi

Arifiye ilçesi Selimiye Caddesi üzerinde bir ağacın üzerine şimşek düşmesi sonucu yol kenarında park halindeki bir aracın üzerine devrildi.

Cadde üzerindeki elektrik hatlarını da koparan ağaç, mahalleyi elektriksiz bıraktı.

İtfaiye ve SEDAŞ ekiplerinin bölgede temizlik çalışması devam ediyor.

Sapanca'da yolları su bastı

Öte yandan Sapanca ilçesinde de etkili olan yağış bazı yolların suyla dolmasına neden oldu.

Bazı vatandaşlar, evlerinin önlerinde biriken suyu temizlemek için çalıştı.

Kaynak: AA