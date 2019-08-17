17.08.2019 17:34

Beşköprü mevkisinde etkili olan sağanak ve fırtınadan detay

Bazı evlerin bahçelerinde su birikintileri oluşması

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluşması SAKARYA - Sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle Serdivan ilçesine bağlı Beşköprü Mahallesi'nde yüksek yerlerden gelen su birikintileri nedeniyle D-100 kara yoluna yakın noktada bulunan bazı evlerin bahçelerinde su birikintileri oluştu.

Tarlalar su altında kalırken, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Beşköprü mevkisinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaynak: AA