Sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Beşköprü mevkisinde etkili olan sağanak ve fırtınadan detay Bazı evlerin bahçelerinde su birikintileri oluşması D-100 kara yolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluşması SAKARYA - Sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Beşköprü mevkisinde etkili olan sağanak ve fırtınadan detay
Bazı evlerin bahçelerinde su birikintileri oluşması
D-100 kara yolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluşması SAKARYA - Sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle Serdivan ilçesine bağlı Beşköprü Mahallesi'nde yüksek yerlerden gelen su birikintileri nedeniyle D-100 kara yoluna yakın noktada bulunan bazı evlerin bahçelerinde su birikintileri oluştu.
Tarlalar su altında kalırken, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Beşköprü mevkisinde uzun araç kuyrukları oluştu.