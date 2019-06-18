Bilecik'te sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde yağmurla başlayan fırtına nedeniyle üzerine araç devrilen bazı araçlarda hasar oluştu.

Sağanak sonucu kimi ev ve iş yerlerinde, sanayi sitesinde su baskınları meydana geldi.

Kuvvetli yağışla cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Bahçelievler ile Hürriyet Mahallesi arasındaki alt geçitte bazı araçlar mahsur kaldı.

Bahçelievler Mahallesi'nde, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önünde su birikintisinde bir genç yüzdü.

Belediye ekipleri, yağış nedeniyle yaşanan olumsuzlukları gidermek için cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.

Kaynak: AA