Sağanak ve fırtına etkili oldu

30.08.2019 21:00

Elazığ'da etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte yaklaşık 2 saat etkisini sürdüren sağanak ve fırtına nedeniyle bazı köylerde elektrik iletim hatlarının zarar görmesi sonucu elektrik kesintisi yaşandı.

İstasyon Caddesi'nde de bir ağaç fırtınanın etkisiyle büfenin üzerine devrilerek çatısında hasara neden oldu.

Devrilen ağaç caddenin bir bölümünün trafiğe kapanmasına da yol açtı.

Ağacın belediye ekiplerince motorlu testere ile kesilerek caddeden kaldırılmasının ardından yol ulaşıma yeniden açıldı.

Kaynak: AA