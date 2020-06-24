Sağanak ve dolunun etkili olduğu bölgelerde hasar tespit çalışması başlatıldı - BOLU
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Sağanak ve dolunun etkili olduğu bölgelerde hasar tespit çalışması başlatıldı - BOLU

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Mengen ilçesinde meydana gelen su baskını ve dolu yağışının ardından hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi.

24.06.2020 13:54 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:09

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Mengen ilçesinde meydana gelen su baskını ve dolu yağışının ardından hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi.

İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri ekipleri ve Mengen Kaymakamlığı ile belediye ekipleri, su baskını ve dolunun etkili olduğu bölgede temizleme ve hasar tespit çalışmalarına başladı.

Vali Ümit de bölgeye giderek hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Ümit, dün sabah saatlerinden itibaren meteoroloji tarafından sürekli ikazlar yapılarak, İstanbul başta olmak üzere Batı Karadeniz ve Bolu'yu da kapsayan bir havzada önemli bir hava hareketinin olacağının bildirildiğini anımsattı.

Mengen'de, Zonguldak tarafında yağan aşırı yağmurlar neticesinde derelerde aniden bir yüklenme ve taşkınların olduğunu aktaran Ümit, bunun sonucunda Mengen'de birkaç evin zarar gördüğünü, gerekli incelemelerin yapıldığını söyledi.

Ümit, bu sabah erken saatlerde Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'in de bölgeye gelerek incelemelerde bulunduğunu belirterek, "Tali sebepler ne, asli sebepler ne, bunlar incelendikten sonra hem orta hem de uzun vadede alınacak olan tedbirlerin tamamı alınacaktır. Vatandaşlarımızın mevcut zararları da ilgili kurumlarımız tarafından tespit edilmeye başlandı. Devletimizin tüm imkanları vatandaşlarımızın yanındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yaraları hep birlikte saracağız. Mengen'de biz normalde 10 tane evimizde su baskını ihbarı almıştık ama baktığımızda biraz daha fazla olduğu anlaşılıyor. Yerinde gördük." ifadelerini kullandı.

Evi ve bahçesi su taşkınından etkilenen Sıdıka Öztürk ise "Dün saat 15.00'ten beri biz ayak üstündeyiz. Önce dolu yağdı. Ondan sonra bir yağmur geldi. Gerçekten evlere kadar doldu. Belediyeyi çağırdık. Belediye dere kenarlarını kapattı. O sayede tahliye edebildik." dedi.

Sağanak ve dolunun etkili olduğu bölgelerde hasar tespit çalışması başlatıldı - BOLU

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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