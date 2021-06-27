Sağanak ve dolu nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı
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Sağanak ve dolu nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'da etkili olan sağanak ve dolunun rögarları taşırması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Çorum'da etkili olan sağanak ve dolunun rögarları taşırması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak, bir süre sonra şiddetini artırdı.

Yaklaşık yarım saat etkili olan şiddetli yağış nedeniyle kent merkezindeki bazı rögarlar taştı.

Bunun sonucunda bazı ev ev iş yerlerini su bastı, araçlar caddelerde ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye ekipleri, tıkanan rögarları açarak trafik akışının normale dönmesini sağladı.

Şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşandı.

Sağanak ve dolu nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Sağanak ve dolu nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Sağanak ve dolu nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Sağanak ve dolu nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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