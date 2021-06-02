Sağanak ve dolu hasara neden oldu
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Sağanak ve dolu hasara neden oldu

Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu'nun Akkuş ve Kabadüz ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu hasara yol açtı.

Ordu'nun Akkuş ve Kabadüz ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu hasara yol açtı.

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, AA muhabirine, akşam saatlerinde etkili olan aşırı yağışlar sonucu ilçe merkezi başta olmak üzere bazı mahalle yollarında hasar meydana geldiğini söyledi.

Demirci, yağışın bazı bölgelerde heyelanlara neden olduğunu belirterek, ekiplerin günlük hayatın aksamaması için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Sağanağın devam ettiğini bildiren Demirci, vatandaşları tedbirli olmaları hususunda uyardı.

Kentin Kabadüz ilçesinde ise yağan dolu fındık bahçeleri ile çilek tarlalarına zarar verdi.

Sağanak ve dolu hasara neden oldu
Sağanak ve dolu hasara neden oldu
Sağanak ve dolu hasara neden oldu
Sağanak ve dolu hasara neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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