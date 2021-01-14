Sağanak ve dolu etkili oluyor (4)
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Sağanak ve dolu etkili oluyor (4)

14.01.2021 00:03 | Son Güncelleme: 14.01.2021 00:07

Tarsus ilçesindeki tarım arazilerinden görüntüler Mersin kent merkezinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiliyor.

Tarsus ilçesindeki tarım arazilerinden görüntüler

Mersin kent merkezinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte akşam saatlerinde başlayan yağışa hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına sığındı.

Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Akdeniz ilçesinde dolu nedeniyle bazı alanlar beyaza büründü. Yağış nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

Su birikintisinde kalan otomobil kurtarıldı

Bir caddedeki su birikintisi nedeniyle mahsur kalan otomobil, kamyonla itilerek kurtarıldı.

Belediye ve polis ekiplerince trafikte aksaklık yaşanmaması için önlemler alındı.

Kent merkezindeki yağış etkisini kaybetmeye başladı.

Tarım alanlarında hasar tespit çalışması yapılacak

Mersin Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, AA muhabirine, sağanak ve dolunun kentteki bazı bölgelerde etkili olduğunu anımsattı.

Yağış nedeniyle ekiplerin saha çalışmasına başlayacağını bildiren Abalı, "Tarsus ilçemizdeki bazı tarım alanlarında dolu yağışı etkili oldu. Tarım alanlarında zarar gören bölgelere göre hasar tespit çalışmasına başlayacağız. Yarın hava şartları uygun olduğunda durumu değerlendirip, harekete geçeceğiz." diye konuştu.

Sağanak ve dolu etkili oluyor (4)
Sağanak ve dolu etkili oluyor (4)
Sağanak ve dolu etkili oluyor (4)
Sağanak ve dolu etkili oluyor (4)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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