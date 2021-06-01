Sağanak ve dolu etkili oldu
Kentte etkili olan sağanak ve dolu Araçların sağanak altında ilerlemesi Vatandaşların sağanaktan korunmak için koşması Yağışın ardından yolda yürüyen vatandaşlar ve yoldan geçen araçlar KAYSERİ - Kayseri'de etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte etkili olan sağanak ve dolu
Araçların sağanak altında ilerlemesi
Vatandaşların sağanaktan korunmak için koşması
Yağışın ardından yolda yürüyen vatandaşlar ve yoldan geçen araçlar KAYSERİ - Kayseri'de etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün