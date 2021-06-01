Sağanak ve dolu etkili oldu

Kentte etkili olan sağanak ve dolu Araçların sağanak altında ilerlemesi Vatandaşların sağanaktan korunmak için koşması Yağışın ardından yolda yürüyen vatandaşlar ve yoldan geçen araçlar KAYSERİ - Kayseri'de etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.