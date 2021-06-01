Sağanak ve dolu etkili oldu
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Sağanak ve dolu etkili oldu

Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kentte etkili olan sağanak ve dolu Araçların sağanak altında ilerlemesi Vatandaşların sağanaktan korunmak için koşması Yağışın ardından yolda yürüyen vatandaşlar ve yoldan geçen araçlar KAYSERİ - Kayseri'de etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan sağanak ve dolu

Araçların sağanak altında ilerlemesi

Vatandaşların sağanaktan korunmak için koşması

Yağışın ardından yolda yürüyen vatandaşlar ve yoldan geçen araçlar KAYSERİ - Kayseri'de etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak ve dolu etkili oldu
Sağanak ve dolu etkili oldu
Sağanak ve dolu etkili oldu
Sağanak ve dolu etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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