Sağanak ve dolu etkili oldu
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Sağanak ve dolu etkili oldu

Kars ve Ardahan'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

20.06.2020 18:48 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:34

Kars ve Ardahan'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kars kent merkezinde aniden bastıran sağanak ve dolu, kısa sürede etkisini artırdı.

Yağış dolayısıyla bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler, araçlarını üzerilerini halı ve brandalarla kapatarak doludan korumaya çalıştı.

Ardahan'da da sabah saatlerine başlayan sağanak yerini doluya bıraktı.

İlçe ve köylerde etkili olan dolu tarım arazilerine zarar verdi.

Sağanak ve dolu etkili oldu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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