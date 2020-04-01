Sağanak, su baskınlarına neden oldu Mardin'in Nusaybin ilçesinde etkili olan sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınına yol açtı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde etkili olan sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınına yol açtı. Akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 1 saat süren yağış nedeniyle 8 Mart ve Yenituran mahallerindeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Su baskınına maruz kalan yerlerdeki eşyalar kullanılmaz hale gelirken Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri evlerdeki suları tahliye etti. Kaynak: AA