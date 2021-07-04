Sağanak sonucu su baskınları yaşanan Düzce'de hasar tespiti yapılıyor
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Sağanak sonucu su baskınları yaşanan Düzce'de hasar tespiti yapılıyor

Sağanak sonucu su baskınları yaşanan Düzce'de hasar tespiti yapılıyor
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, sağanak sonucu derelerin taşmasıyla su baskınları yaşanan bölgelerde hasar tespit çalışması yürütülüyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, sağanak sonucu derelerin taşmasıyla su baskınları yaşanan bölgelerde hasar tespit çalışması yürütülüyor.

İlçede dün etkili olan sağanağın ardından su baskınları meydana gelen yerlerde İl Özel İdaresi ekiplerince iş makineleriyle çalışma yapılıyor.

Akçakoca Belediyesi ve İl AFAD Müdürlüğü görevlileri de bölgede incelemelerde bulunuyor.

Su baskınlarından etkilenen bölgelerde hasar tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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