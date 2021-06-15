Sağanak sonucu su baskınları yaşanan Düzce'de hasar tespiti yapıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, sağanak sonucu derelerin taşması ile su baskınları yaşanan, iki de kullanılmayan evin yıkıldığı bölgede hasar tespiti yapıldı.