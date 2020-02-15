Sağanak sonucu oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi
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Sağanak sonucu oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi

Sağanaktan ve sahilden görüntü Belediye ekiplerinin çalışması Muğla'da sağanak sonucu oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak etkili oldu.

15.02.2020 12:38 | Son Güncelleme: 15.02.2020 12:40
Sağanak sonucu oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi

Sağanaktan ve sahilden görüntü

Belediye ekiplerinin çalışması 'da sağanak sonucu oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi

MUĞLA - Muğla'nın ilçesinde sağanak etkili oldu.

Marmaris'te sağanakla derelerden gelen su, denizin rengini değiştirdi. Derelerdeki çamurlu suyun döküldüğü bölgelerde deniz, kahverengiye döndü.

Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, üç elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tepe Mahallesi'nde kanal taşması nedeniyle üç evin bahçesini su bastı. Belediye ekipleri dere ağızlarında iş makineleriyle temizlik yaptı.

Ağaçta kalan bir kedi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, son 24 saatte ilçe merkezinde metrekareye 146 kilogram yağış düştü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Sağanak sonucu oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi
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