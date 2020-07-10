Sağanak sonrası oluşan sel bir evi kullanılamaz hale getirdi Erzurum'un Narman ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak sele dönüştü, bir ev kullanılamaz hale geldi.

Erzurum'un Narman ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak sele dönüştü, bir ev kullanılamaz hale geldi. Alabalık Mahallesi'nde etkisini gösteren şiddetli sağanağın sele dönüşmesi hayatı olumsuz etkiledi. Ekili ve dikili alanlara zarar veren ve mahalle arasında şiddetli akan sel suları, Zemine Doğar'a ait evi kullanılamaz hale getirdi. Evini sel suları ve çamur içinde gören Doğar, şaşkınlığını gizleyemedi. Ekipler, sel sonrası mahallede temizleme çalışması yürütüyor. Kaynak: AA