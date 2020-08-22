Sağanak sonrası istinat duvarı çöktü
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Sağanak sonrası istinat duvarı çöktü

Giresun'da etkili olan sağanak sonrası istinat duvarı çöktü.

22.08.2020 16:13 | Son Güncelleme: 22.08.2020 16:30

Giresun'da etkili olan sağanak sonrası istinat duvarı çöktü.

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Gemilerçekeği Mahallesi Afacan Sokak'ta 2 apartman arasındaki istinat duvarı çöktü.

Bu alanda park halinde bulunan bir otomobil, toprak altında kaldı. Polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgede güvenlik önlemi aldı.

Toprak kaymasının yaşandığı anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayın yaşandığı bölgede iş yeri bulunan Kahraman Başoğlu, aşırı yağışla duvarın alt kısımlarından su fışkırmaya başladığını söyledi.

Başoğlu, "Sular fışkırınca, üst taraftaki yolda su birikintisi olduğunu sandım. O anda video çekiyordum bir anda toprak kaydı. Toprak altında kalan otomobil de 2 metre ilerideydi, taşlarla beraber geriye doğru geldi." dedi.

Sağanak sonrası istinat duvarı çöktü

Kaynak: AA

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