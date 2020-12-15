Sağanak sonrası dünyaca ünlü sahil define avcısıyla doldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sağanak sonrası dünyaca ünlü sahil define avcısıyla doldu

15.12.2020 13:03 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:07
Sağanak sonrası dünyaca ünlü sahil define avcısıyla doldu

Antalya'da sağanak yağış sonrası dünyaca ünlü sahile gelen define avcıları, dedektörleriyle sahilde altın, gümüş ve madeni para aradı.

Antalya'da sağanak yağış sonrası dünyaca ünlü sahile gelen define avcıları, dedektörleriyle sahilde altın, gümüş ve madeni para aradı. Pandemiden dolayı dert yanan bir define avcısı, tatilcilere seslenerek, "Tüm ülkedeki vatandaşlar tatilde buraya gelsin. Bol bol bozuk para, altın ve gümüş düşürsünler, bizde kazanmaya devam edelim" dedi.

Antalya'da 3 gündür etkili olan sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar meydana geldi. Yağışlı havanın bugün kenti terk etmesinin ardından ise dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline define avcıları akın etti. Ellerine dedektör alan çok sayıda kişi, her yaz binlerce turisti ağırlayan sahile gelerek altın ile değerli maden arayışına çıktı. Elektronik cihazın çıkardığı sesleri kulaklıkla dinleyerek sahil bandını tarayan define avcıları, sinyalin geldiği noktayı kazıp madeni paralara ulaştı. İşlerinin pandemiden dolayı kesat gittiğini belirten bir define avcısının ise tatilcilere çağrısı güldürdü.

"Herkes tatilde buraya gelsin"

Yazın turizmle kışın ise ek gelir olarak sahilde altın ve madeni para aradığını belirten Ramazan Beyaz, pandemi sonrası gelirlerinin düştüğünü söyledi. "Eskisi kadar altın ve gümüş çıkmıyor" diyen Beyaz, "Turist azaldı. Kuyumcu arkadaşım var, ona satıp paraya çeviriyorum. Tüm ülkedeki vatandaşlar tatilde buraya gelsin. Bol bol bozuk para, altın ve gümüş düşürsünler, bizde kazanmaya devam edelim" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Sağanak sonrası dünyaca ünlü sahil define avcısıyla doldu
Sağanak sonrası dünyaca ünlü sahil define avcısıyla doldu
Sağanak sonrası dünyaca ünlü sahil define avcısıyla doldu
Sağanak sonrası dünyaca ünlü sahil define avcısıyla doldu
Sağanak sonrası dünyaca ünlü sahil define avcısıyla doldu
Sağanak sonrası dünyaca ünlü sahil define avcısıyla doldu
Sağanak sonrası dünyaca ünlü sahil define avcısıyla doldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Dev dalgaları gören define avcıları soluğu Alanya'nın dünyaca ünlü sahillerinde aldı
Dev dalgaları gören define avcıları soluğu Alanya'nın dünyaca ünlü sahillerinde aldı
Dev dalgaların dövdüğü dünyaca ünlü sahil beyaza büründü
Dev dalgaların dövdüğü dünyaca ünlü sahil beyaza büründü
Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, martılara ve yaban keçilerine kaldı
Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, martılara ve yaban keçilerine kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mustafa Varank Meral Danış Beştaş
Magazin Aleyna Tilki Defne Samyeli Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Fatih Terim Mbaye Diagne Ali Palabıyık Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sağanak sonrası dünyaca ünlü sahil define avcısıyla doldu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 13:24:58. #1.15#
title