Sağanak sonrası coşan şelale korkuttu Sağanak sonrası coşan şelale korkuttu Çamlıhemşin Belediyesi yanındaki şelale böyle görüntülendi Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde her şiddetli yağıştan sonra olduğu gibi ilçe belediye binasının hemen yanındaki şelale yine coştu.

Sağanak sonrası coşan şelale korkuttu Çamlıhemşin Belediyesi yanındaki şelale böyle görüntülendi RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde her şiddetli yağıştan sonra olduğu gibi ilçe belediye binasının hemen yanındaki şelale yine coştu. Çamlıhemşin İlçe Merkezi'nde belediye binası yanından akan şelalenin debisi yağışların ardından artarken, yaklaşık 100 metreden dökülen şelale korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Kaynak: İHA