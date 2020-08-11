Sağanak sonrası coşan şelale korkuttu
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Sağanak sonrası coşan şelale korkuttu

Sağanak sonrası coşan şelale korkuttu Çamlıhemşin Belediyesi yanındaki şelale böyle görüntülendi Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde her şiddetli yağıştan sonra olduğu gibi ilçe belediye binasının hemen yanındaki şelale yine coştu.

Sağanak sonrası coşan şelale korkuttu
11.08.2020 17:06 | Son Güncelleme: 11.08.2020 18:00

Sağanak sonrası coşan şelale korkuttu

Çamlıhemşin Belediyesi yanındaki şelale böyle görüntülendi

RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde her şiddetli yağıştan sonra olduğu gibi ilçe belediye binasının hemen yanındaki şelale yine coştu.

Çamlıhemşin İlçe Merkezi'nde belediye binası yanından akan şelalenin debisi yağışların ardından artarken, yaklaşık 100 metreden dökülen şelale korkulu anların yaşanmasına neden oldu.

Kaynak: İHA

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