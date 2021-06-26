Sağanak sele neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sağanak sele neden oldu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Sivas'ın Gürün ilçesinde sağanak sonrası oluşan sel, ekili alanlara zarar verdi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde sağanak sonrası oluşan sel, ekili alanlara zarar verdi.

Güllübucak ve Akdere köylerinde etkili olan sağanak nedeniyle sel meydana geldi.

Sel nedeniyle 50 dönüme yakın mısır tarlası ve bazı ekili alanlar zarar gördü.

Yollarda tahribata yol açan selde, köylülere ait bazı inşaat malzemeleri suya kapıldı, bir çiftlikteki çok sayıda balık telef oldu.

İlçe Özel İdaresi ekipleri temizlik çalışması başlattı.

Sağanak sele neden oldu
Sağanak sele neden oldu
Sağanak sele neden oldu
Sağanak sele neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı

Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü (2)
Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Burak Elmas Mert Müldür Şenol Güneş Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sağanak sele neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 16:34:03. #1.16#

title