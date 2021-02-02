Sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu - Yolda kalan araçlar ve cadde üzerindeki kayık

Anadolu Caddesi üzerindeki araçlar Cadde üzerindeki kayık Polislerin bir aracı itmesi Sudan zarar gören araç içi Su baskınından zarar gören kuş kafesleri ve kuşlar Sağanak sonrası oluşan sel Bir otobüs tarafından su içinde kalan bir aracın itilmesi Çekici üzerindeki vatandaşlar İZMİR -...