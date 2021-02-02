Sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu - Yolda kalan araçlar ve cadde üzerindeki kayık
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Sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu - Yolda kalan araçlar ve cadde üzerindeki kayık

02.02.2021 12:49 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:54

Anadolu Caddesi üzerindeki araçlar Cadde üzerindeki kayık Polislerin bir aracı itmesi Sudan zarar gören araç içi Su baskınından zarar gören kuş kafesleri ve kuşlar Sağanak sonrası oluşan sel Bir otobüs tarafından su içinde kalan bir aracın itilmesi Çekici üzerindeki vatandaşlar İZMİR -...

Anadolu Caddesi üzerindeki araçlar

Cadde üzerindeki kayık

Polislerin bir aracı itmesi

Sudan zarar gören araç içi

Su baskınından zarar gören kuş kafesleri ve kuşlar

Sağanak sonrası oluşan sel

Bir otobüs tarafından su içinde kalan bir aracın itilmesi

Çekici üzerindeki vatandaşlar İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan ve kentin ana arterlerinden Anadolu Caddesi üzerinde çok sayıda araç yolda kaldı. Polis ekipleri vatandaşa yardım etti. Cadde üzerinde bulunan küçük kayık ise dikkati çekti.

Sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu - Yolda kalan araçlar ve cadde üzerindeki kayık
Sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu - Yolda kalan araçlar ve cadde üzerindeki kayık
Sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu - Yolda kalan araçlar ve cadde üzerindeki kayık
Sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu - Yolda kalan araçlar ve cadde üzerindeki kayık

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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